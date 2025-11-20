 Skip to main content
19 well-designed gifts to give the interiors-obsessive in your life

Our line-up of tasteful treats will help to make this festive season one to remember.

1.VASTA CANDLE by Tekla;
2. BUDDY WINE STOPPERS by Klas Ernflo for BD Barcelona from Aram;
3. DARUMA SAKE CUPS from Hinoki Japanese Pantry;
4. PERDUE LAMP by Riccardo Marcuzzo for Lumina;
5. BALSAM INCENSE BURNER by Paine

6. LIGHT TOUCH RECORD PLAYER by John Tree and Neal Feay

7. TORUS LAMP by The Conran Shop;
8. DIARY SET by Mark + Fold

9. KOPPEL PITCHER 03 by Georg Jensen;
10. ORIGIN COLLECTION by Laguna-B;
11. INARI-KOMA FIGURINE from Japan House

12. FLAT WHITE CUPS by Andrea Roman;
13. KBG SELECT by Moccamaster from Climpson & Sons

14. BOWLS by Grace McCarthy;
15. KO KILN TEAPOT by Kitchen Provisions;
16. EARTHENWARE POT by Kayunabe from Japan House;
17. KO KILN TEACUPS by Kitchen Provisions;
18. SYLVESTRINA TABLE LAMP by Santa & Cole

19. TAIYAKI FISH-SHAPED PANCAKE MAKER by Ikenaga Iron Works;
20. HOMEAWAY STAINLESS-STEEL TABLEWARE by Rains;
21. BOXED FLIP CLOCK by Karlsson

22. CONNECT 4 by Poltrona Frau;
23. EAMES ELEPHANT by Vitra

24. KURUMI WALNUT-HANDLE SECATEURS by Niwaki;
25. WORK BOX by Trusco from Labour & Wait;
26. EKTAR H35N HALF FRAME by Kodak

27. CANDLE HOLDERS by Muuto;
28. ARCS SALT AND PEPPER GRINDERS by Muller van Severen for Hay;
29. 7TUBI VASE by Gio Ponti for Molteni&C;
30. ICE-CREAM SCOOP CUP by Miriam Mirri and AAVV for Alessi;
31. BIG LOVE ICE-CREAM SPOONS by Miriam Mirri and AAVV for Alessi;
32. KOKI ICE-CREAM SCOOP by Valerio Sommella for Alessi

